Росавиация отреагировала на сообщения об отставке Нерадько

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Александр Нерадько

Представители пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) в беседе с NEWS.ru отказались комментировать слухи об отставке руководителя ведомства Александра Нерадько. Ранее о возможной отставке чиновника сообщали СМИ со ссылкой на источники в Министерстве транспорта России.

Мы не комментируем данный вопрос, — заявили в пресс-службе Росавиации.

О возможной отставке Александра Нерадько сообщало издание «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе России и в одной из отечественных авиационных компаний. В беседе с журналистами они заявили, что соответствующее решение якобы принято на уровне правительства России. Предполагается, что об отставке Нерадько может быть объявлено уже в ближайшие дни. В частности один из источников заявил, что это может произойти 15 сентября.

Представители Росавиации ранее прокомментировали слухи о сокращении количества рейсов в РФ из-за нехватки самолетов и запасных частей для них. По словам специалистов, эта информация не соответствует действительности. Авторы публикаций неправильно истолковали сообщение, в котором говорилось о необходимости обеспечения резервных бортов, уточнили в ведомстве.