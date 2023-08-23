В Росавиации ответили на слухи о сокращении рейсов из-за нехватки самолетов Росавиация опровергла слухи о сокращении рейсов из-за нехватки самолетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сведения о сокращении количества рейсов из-за нехватки самолетов и запчастей для них не соответствуют действительности, сообщили URA.RU в Росавиации. В организации отметили, что средства массовой информации неправильно истолковали раннее сообщение, в котором говорилось о необходимости обеспечения резервных бортов.

У нас была телеграмма в авиакомпании с рекомендацией обеспечить при выполнении полетов резервные борта. Никаким образом она не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих. То есть та информация, которая прошла в СМИ, неправильно трактуется, — рассказали в Росавиации.

Ранее в организации допустили запуск прямых авиарейсов из России в Африку. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это возможно при условии предоставления гарантий безопасности.

В частности, африканские страны должны подтвердить, что самолеты, прибывшие в аэропорты континента, не будут арестованы или задержаны. Кроме того, должны быть гарантии, что борта получат необходимое обслуживание и дозаправку. Нерадько добавил, что авиакомпании располагают достаточным количеством самолетов для запуска рейсов.