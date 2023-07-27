Глава Росавиации оценил вероятность запуска прямых авиарейсов в Африку Россия может запустить прямые рейсы в Африку при предоставлении гарантий безопасности

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Запуск прямых авиарейсов из России в Африку возможен при условии предоставления гарантий безопасности самолетов, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, которые публикует ТАСС, одна из таких гарантий касается отказа от ареста самолетов по прибытии в африканские аэропорты.

Нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государства континента, а также — что получат необходимое обслуживание и заправку авиатопливом, — отметил Нерадько в ходе своего выступления на саммите Россия — Африка.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в настоящий момент воздушный флот гражданской авиации России насчитывает свыше 1,1 тысячи транспортных средств, занятых в пассажирских авиаперевозках. Этого объема достаточно для обслуживания имеющихся маршрутов и запуска новых рейсов в Африку. При этом с некоторыми африканскими государствами, предоставившими гарантии безопасности, уже есть прямое авиасообщение.

Как сообщалось ранее, российская авиакомпания «Якутия» возобновила международные рейсы в Китай. Первый самолет вылетел в Харбин, расположенный на северо-востоке КНР. Рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100.