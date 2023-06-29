Авиакомпания «Якутия» возобновила международные рейсы в Китай. Самолет из Якутска вылетел в Харбин 29 июня, сообщает авиаперевозчик во «ВКонтакте».
С этого дня самолеты начали летать по маршруту Якутск — Харбин и обратно. В Якутске прежде были проблемы с местным аэропортом, взлетно-посадочная полоса которого реконструировалась.
Рейс Якутск — Харбин вылетел 29.06.2023 09:05 (время местное), — значится на онлайн-табло.
Рейс в Китай выполняется на самолете Sukhoi Superjet 100.
Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Она отметила, что рейсы будет осуществлять авиакомпания «Россия». Дипломат назвала возобновление авиасообщения с островом «важной и радостной» новостью для тех, кто любит путешествовать и, тем более, любит Кубу.
Ранее президент РФ Владимир Путин в конце мая признался, что лично принял решение возобновить авиасообщение с Грузией. По его словам, таким образом он решил поддержать оба государства в период отпусков, а также людей, стремящихся выстроить доброжелательные отношения между Москвой и Тбилиси. Путин подчеркнул, что РФ будет и дальше предпринимать шаги по улучшению отношений с Грузией.