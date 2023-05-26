Путин признался, что сам придумал возобновить авиасообщение с Грузией

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» признался, что лично принял решение возобновить авиасообщение с Грузией. По его словам, таким образом он решил поддержать оба государства в период отпусков, а также людей, стремящихся выстроить доброжелательные отношения между Москвой и Тбилиси. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше предпринимать шаги по улучшению отношений с Грузией.

Это было мое решение и мое предложение, и связано оно с целым рядом обстоятельств, в том числе и с сезоном отпусков. Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, ну и наш бизнес, да и просто наших граждан, которые любят Грузию, — сказал Путин.

Российский лидер признался, что для него было полной неожиданностью реакция президента Грузии Саломе Зурабишвили и многих граждан страны на решение возобновить авиасообщение. Он назвал произошедшее непонятной бучей.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

На следующий день, 20 мая, состоялся первый прямой авиарейс компании Georgian Airways из Тбилиси в аэропорт Москвы Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.