https://static.news.ru/photo/f858c380-c109-11e9-a227-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/alex smith

Росавиация выдала сертификат оператора аэродрома Гагарин в Саратове входящему в УК «Аэропорт регионов» АО «СарАэро-Инвест». Об этом сообщили в пресс-службе нового аэроузла.

Росавиация выдала АО «СарАэро-Инвест» сертификат оператора аэродрома гражданской авиации «Саратов (Гагарин)». Документ подтверждает соответствие оператора аэродрома — компании «СарАэро-Инвест» — требованиям федеральных авиационных правил, — сообщает РИА Новости .

Как заявил исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин, сертификат подтверждает, что оператор имеет соответствующую технику, инфраструктуру и персонал для полноценной эксплуатации воздушной гавани.

Между тем, в Саратове в связи с подготовкой к запланированному на 20 августа открытию нового аэропорта произошёл скандал. Местные журналисты обнаружили, что пол в туалете будущего транспортного узла выложен дизайнерской плиткой с изображением первого космонавта Земли. Пользователи соцсетей возмутились и сочли это надругательством над личностью Юрия Гагарина.

После скандала глава департамента стратегических коммуникаций аэропорта «Гагарин» Максим Жминда заверил, что плитка находится не в санузлах, а в отдельных зонах VIP-зала, пишет издание « Свободные новости ».

Позднее Жминда пообещал, что плитку с изображением космонавта переложат с пола на стены.

Как писал News.ru, ранее Росавиация выдала сертификат авиационной безопасности новому аэропорту под Саратовом. До этого председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэроузла, которому будет присвоено имя Юрия Гагарина.