https://static.news.ru/photo/f858c380-c109-11e9-a227-fa163e074e61_660.jpgФото: скриншот youtube.com/alex smith
Росавиация выдала сертификат оператора аэродрома Гагарин в Саратове входящему в УК «Аэропорт регионов» АО «СарАэро-Инвест». Об этом сообщили в пресс-службе нового аэроузла.
Росавиация выдала АО «СарАэро-Инвест» сертификат оператора аэродрома гражданской авиации «Саратов (Гагарин)». Документ подтверждает соответствие оператора аэродрома — компании «СарАэро-Инвест» — требованиям федеральных авиационных правил, — сообщает РИА Новости.
Как заявил исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин, сертификат подтверждает, что оператор имеет соответствующую технику, инфраструктуру и персонал для полноценной эксплуатации воздушной гавани.
Между тем, в Саратове в связи с подготовкой к запланированному на 20 августа открытию нового аэропорта произошёл скандал. Местные журналисты обнаружили, что пол в туалете будущего транспортного узла выложен дизайнерской плиткой с изображением первого космонавта Земли. Пользователи соцсетей возмутились и сочли это надругательством над личностью Юрия Гагарина.
После скандала глава департамента стратегических коммуникаций аэропорта «Гагарин» Максим Жминда заверил, что плитка находится не в санузлах, а в отдельных зонах VIP-зала, пишет издание «Свободные новости».
Позднее Жминда пообещал, что плитку с изображением космонавта переложат с пола на стены.