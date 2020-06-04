Росатом: вспышку COVID-19 на Смоленской АЭС удалось подавить

https://static.news.ru/photo/09f4e75a-a709-11ea-bffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: SoftED - Panoramio/CC BY 3.0/wikimedia.org

Вспышку коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) среди сотрудников Смоленской АЭС удалось остановить благодаря жёстким противоэпидемиологическим мерам, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачёв. В конце мая на предприятии заболели 42 человека.

Руководитель ведомства добавил, что после введённых ограничений стабильной остаётся ситуация в Сарове (Нижегородская область), где находится крупнейший в РФ исследовательский ядерный центр в сфере обороны страны.

Лихачёв отметил, что число выявляемых заражённых COVID-19 в атомной отрасли РФ стабилизировалось — в среднем 35 случаев в сутки.

На контроле (всего по атомной отрасли РФ) находится 596 человек. Большая часть лечится дома, в больницах сейчас 136 наших работников. У подавляющего большинства болезнь протекает в лёгкой форме. Сняли с контроля 325 человек. Ещё не менее 250 человек снимем с контроля на следующей неделе, — цитирует гендиректора официальный сайт Росатома.

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528.

Также за последние 24 часа медики выявили 8726 случаев в 85 регионах РФ, из них 1855 в Москве. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834. Выздоровели 212 680 граждан, из них 8057 поправились за последние сутки. Всего в мире заразились COVID-19 более 6,6 млн человек, свыше 391 тысячи умерли, более 2,8 млн исцелились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве прибегают к экспериментальным способам терапии коронавируса, в частности к гипербарической оксигенации (ГБО). Эту методику опробовали на 25 пациентах, в общей сложности им проведено уже более 100 баросеансов.