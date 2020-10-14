Ройзман предупредил, что «легалайз» на Украине приведёт к стрельбе в школах

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Экс-мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман рассказал о вероятных последствиях, с которыми столкнётся Украина, в случае легализации марихуаны. Вопрос об этом, по некоторым данным, намерен вынести на всеукраинское голосование президент страны Владимир Зеленский.

Если такое решение будет принято, то употребление наркотиков в школах увеличится в четыре раза, уверен Ройзман.

С помощью легализации власти пытаются выбить финансовую базу из-под торгующих наркотиками. Действительно, они больше не могут торговать, потому что всё есть в аптеках. Но школьникам в аптеках не продают. И все, кто торговал на улицах — идут в школы. Это всё уже проходили, — пояснил он в беседе с журналистами издания «Политика сегодня».

Ройзман добавил, что с этой проблемой столкнулись и Нидерланды, и Соединённые Штаты, где есть «легалайз». При этом в последние годы в США участились случаи беспорядочной стрельбы в школах. По данным исследований, большинство таких стрелков атаковали учебные заведение в состоянии наркотического опьянения.

Также основатель фонда «Город без наркотиков» отметил, что эксперимент с метадоном на Украине не удался. у них героиновые наркоманы никуда не делись, а появились еще и метадоновые наркоманы.

Они начали внедрять метадон вместо героина. В результате у них героиновые наркоманы никуда не делись, а появились ещё и метадоновые наркоманы. При общей коррумпированности системы им начали ещё и торговать, — объяснил собеседник издания.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Он также заверил, что на основании этих ответов будут приниматься дальнейшие решения. Сами вопросы президент пообещал раскрыть позднее, писал NEWS.ru.