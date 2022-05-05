Рогозин возмутился, что россияне покупают акции оборонных подрядчиков США

Дмитрий Рогозин / Фото roscosmos/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил в своём Telegram-канале недовольство тем, что российские граждане до сих пор имеют возможность вкладывать средства в приобретение акций крупнейших оборонных предприятий США. По его словам, Санкт-Петербургская биржа и многие брокеры продолжают их продавать.

Пока весь остальной фондовый рынок США начал падать, акции крупнейших оборонных подрядчиков выросли с начала спецоперации на Украине на 15–20%, — заявил Рогозин.

Он отметил, что акции Lockheed Martin, производящей самолёты F-16, F-35, C-130, вертолёты Sikorsky, ПТРК Javelin, а также ракетное вооружение, подорожали на 31% за последние шесть месяцев. Акции производителя атомных подводных лодок, эсминцев с управляемыми ракетами и танков M1 Abrams General Dynamics показали рост в 21% за полгода. Акции Northrop Grumman, на предприятиях которой собираются бомбардировщики B-2 и B-21, а также беспилотники Global Hawk, выросли в цене на 27%.

По большому счёту нас это всё почти не касается, но вот что я не могу понять — почему до сих пор для граждан России открыта возможность покупать эти акции, — задался вопросом глава Роскосмоса.

Ранее Рогозин объявил о планах построить 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат». Ракеты способны поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта.