Роскосмос построит 46 боевых комплексов «Сармат» Рогозин заявил, что Роскосмос построит 46 боевых комплексов «Сармат»

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Архивное фото / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о планах построить 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», сообщил глава ведомства Дмитрий Рогозин в эфире Rutube-канала «Соловьёв Live». Ракеты способны поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта.

Роскосмос построит 46 боевых комплексов «Сармат», — сказал Рогозин.

20 апреля с космодрома Плесецк была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Это первый пуск в программе госиспытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ.

С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что при создании «Сармата» использовались только отечественные технологии, что обеспечит бесперебойный серийный выпуск.

Командующий РВСН Сергей Каракаев ранее рассказал, что ракету «Сармат» могут оснастить гиперзвуковыми блоками «Авангард». Он подчеркнул, что подобные комплексы во всём мире стоят на боевом дежурстве только у Вооружённых сил РФ.