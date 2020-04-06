Рогозин: 9 сотрудников Роскосмоса заразились коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/4097c774-77fb-11ea-9835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Девять сотрудников корпорации «Роскосмос» заразились коронавирусом нового типа (COVID-19), рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин.

Всего на предприятиях отрасли работают около 200 тысяч человек, пишет RNS.

На предприятиях Роскосмоса отмечено 9 заболевших COVID-19. Все находятся на излечении, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек.

За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала о возможности сдать тест на коронавирус на дому. По её словам, такая услуга будет стоить 1250 рублей.