Рогозин: 9 сотрудников Роскосмоса заразились коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек.
За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала о возможности сдать тест на коронавирус на дому. По её словам, такая услуга будет стоить 1250 рублей.