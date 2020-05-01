Родственников госпитализированных из ИВС будут уведомлять в течение суток

https://static.news.ru/photo/011018f8-8b8e-11ea-b349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция будет в течение суток уведомлять родственников задержанных об их госпитализации из изоляторов временного содержания (ИВС), сообщается на федеральном портале нормативных правовых актов.

Уведомление близкого родственника или близкого лица об оказании первой помощи или о направлении задержанного (доставленного) лица в медицинскую организацию при наличии сведений об этом, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию, — говорится в уведомлении к подготовке законопроекта.

Порядок оказания медицинской помощи будет изменён в июле 2020 года.

NEWS.ru писал, что экс-замруководителя следственного департамента МВД Александр Бирюков пожаловался на плохие условия в изоляторе временного содержания: там нет телевизора и плохо кормят. Задержанного должны были перевести в СИЗО, но из-за коронавируса он останется в ИВС как минимум до 1 июля.

Ранее в Ленинградской области закрылся следственный изолятор №6 «Горелово», находящиеся в нём заключённые неоднократно сообщали о пытках.