Арестованный генерал МВД пожаловался на плохую еду в изоляторе

https://static.news.ru/photo/305c50de-7b2d-11ea-acf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал полиции — бывший замруководителя следственного департамента МВД Александр Бирюков пожаловался адвокату на плохую еду и отсутствие телевизора в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его до сих пор не перевели в СИЗО.

Руководство изолятора объяснило задержку карантином по коронавирусу: через две недели Бирюкова переведут в следственный изолятор, где тот останется как минимум до 1 июня.

Генерал несколько недоволен качеством питания в ИВС и тем, что в камере нет телевизора. Поэтому даже об отставке своего бывшего начальника Романова он узнал от наблюдателей. В остальном его все устраивает, — цитирует ТАСС члена московской Общественной наблюдательной комиссии Георгия Иванова.

По словам правозащитника, в камере с полицейским находится подозреваемый в мошенничестве.

Как писал NEWS.ru, Бирюкова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним задержали ещё двух высокопоставленных сотрудников следственного департамента, а его руководитель Александр Романов потерял пост замглавы МВД.