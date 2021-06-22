Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи пожаловались в ЕСПЧ

Родные погибших в результате крушения самолёта Ту-154 под Сочи направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу. Они считают, что нарушено их право на справедливое судебное разбирательство. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Игорь Трунов.

По его словам, жалоба подана в интересах 70 родственников жертв катастрофы. В ней говорится о нарушении двух статей Конвенции по защите прав человека, в которых речь идёт о праве на жизнь и справедливое разбирательство в суде.

Родные погибших жалуются на то, что до сих пор причины трагедии не установлены и не привлечены к ответственности виновные в произошедшем. Заявители считают необоснованным прекращение уголовного дела по факту катастрофы, а также отказ в удовлетворении иска к Минобороны, страховой компании «СОГАЗ» и перестраховочной фирме «Амлин» о дополнительных страховых выплатах и компенсации морального вреда.

Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Практически сразу после вылета из сочинского аэропорта самолёт рухнул в Чёрное море. На его борту находились 92 человека, в числе которых журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что апелляционная инстанция Московского городского суда обязала принять жалобу родственников жертв катастрофы на бездействия следователя в уголовном деле по крушению самолёта. Также адвокат ранее заявлял, что постановление о прекращении уголовного дела составляет государственную тайну.