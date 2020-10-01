Родственникам Тесака не выдали его тело для экспертизы

https://static.news.ru/photo/6737b220-049d-11eb-95d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Сотрудники Хованского дома, где сейчас находится Максим «Тесак» Марцинкевич, не выдали родственникам националиста и юристам семьи его тело для проведения независимой экспертизы. Журналистам об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик.

Он сказал, что тело Тесака также не выдали для осмотра. Михальчик подчеркнул, что во время похорон гроб с Марцинкевичем будут сопровождать силовики. Процессия состоится на Кунцевском кладбище 3 октября.

По словам юриста, неизвестные люди провели операцию по трепанации черепа Тесака. Судя по всему, это произошло в столице, так как следов в Челябинске ещё не было видно. Трепанацию провели без ведома и согласия родственников с неопределёнными целями.

Мы будем добиваться ознакомления с материалами экспертизы, проведённой следствием. У нас есть фотоматериалы, и если мы увидим в экспертизе расхождения с ними, будем обжаловать её результаты и требовать эксгумации, — цитирует адвоката ТАСС.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Туда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.

21 сентября появились результаты независимой экспертизы, согласно которой Максим Марцинкевич был убит. Об этом свидетельствуют раны на шее и гематомы на руках покойного. По версии Следственного комитета России, Марцинкевич покончил с собой.

Как ранее писал NEWS.ru, независимому эксперту Елене Кучиной, доказавшей, что сбитый насмерть «пьяный мальчик» из Балашихи был трезвым, не позволили осмотреть тело националиста.