https://static.news.ru/photo/c91fd094-4f1c-11ea-a2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Родственник экс-заместителя главы Новокузнецка Андрея Федорчука, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве, заключён под стражу по аналогичному обвинению. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что Федорчук, используя служебное положение, при проведении электронного аукциона на оказание услуг местной администрации обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Сумма сделки, по данным следствия, составила 12 млн рублей. Взятые на себя обязательства родственник не выполнил, несмотря на то что деньги были переведены на счёт его компании. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Федорчук был отстранён от должности весной 2019 года. Мэр города Сергей Кузнецов потребовал провести проверку, поскольку у него возникли претензии к актам выполнения работ по очистке от иловых отложений ковша-отстойника, которые курировал заместитель. Экспертизой было установлено, что подпись мэра на бумагах была подделана.

13 февраля экс-чиновник был заключён под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, писал NEWS.ru.