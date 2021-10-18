Родители школьников пожаловались на экспресс-тесты к COVID-19

Часть родителей учеников московских школ намерена добиваться отмены эксперимента по экспресс-тестированию учащихся на COVID-19. Несколько групп родителей, недовольных пилотным проектом, направили 300 жалоб в Следственный комитет и прокуратуру с требованием проверить данный эксперимент «на соответствие законодательству», пишет «Коммерсант».

В рамках эксперимента экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции будет проходить в 10 московских школах и детсадах раз в две недели. В нём примут участие около 40 тысяч детей. В случае положительного результата у одного из учащихся, подтверждённого в лаборатории, весь класс отправят на карантин.

Участие в эксперименте обязательное. Как объяснили в департаменте образования и науки, заявления о добровольном информированном согласии не нужны, поскольку экспресс-тест «не является медицинской процедурой». В случае отказа от тестирования родители должны предоставлять вместо него отрицательные ПЦР-тесты, иначе школьник не допускается к урокам.

Как заявили родители учащихся школы № 2030, администрация учебного заведения не приняла заявления об отказе от процедуры. Более 300 жалоб на имя главы СК Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова направили родители учеников школ № 962, 57, 548, 2030, «Дмитровский» и «Покровский квартал».

Они ссылаются на пп. 5–7 ст. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан», согласно которому процедура экспресс-тестирования является медицинским вмешательством и может осуществляться только с согласия гражданина. Авторы заявлений приводят открытые данные, в которых указано, что в пилотном проекте используются тест-системы производства компании «Рапид Био». По инструкции, их могут применять только медики.

В свою очередь в столичном департаменте образования объяснили возможность отстранения школьников от занятий в случае отказа от тестирования, сославшись на пп. 8 и 10 ч. 1, ч. 2 ст. 41 закона «Об образовании». Согласно положениям, руководство школы обязано обеспечить безопасность учеников в момент их пребывания в учебном заведении.

Коронавирусная инфекция относится к числу социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Посещение школы необследованным обучающимся ставит под угрозу здоровье всех учеников и работников образовательной организации, то есть нарушает гарантированное ст. 41 Конституции право на охрану здоровья, а также требования ст. 10 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», — сказали в ведомстве.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что введение экспресс-тестов на COVID-19 в российских школах может позволить избежать дистанционного формата обучения. По его мнению, полноценной альтернативы очному формату пока нет.

13 октября стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников в 10 московских школах. Процедуру проходят учащиеся с 1-го по 11-й класс, а также дошкольники.