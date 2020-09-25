Родители посетовали на неравенство школьников из-за дистанционного обучения

Дистанционное обучение увеличивает образовательное расслоение между учениками. Так считают большинство опрошенных российских родителей. Всё дело в том, что дисциплинированные школьники продолжают прилежно учиться, а те, кто не способен к самообразованию или работе без контроля, вообще перестают заниматься.
72% респондентов посчитали, что во время обучения на удалёнке дети сильно отвлекаются, а преподаватели не могут уследить за порядком,
Кроме того, 10% родителей среди недостатков назвали слабую мотивацию школьников, а 7% — недостаточное качество цифрового контента.
Как отметили авторы исследования, пандемия поставила людей в условия, когда обучение в онлайн-формате во многих школах ограничивается сообщением с номером параграфа для обучения с родителями.
Соцопрос проходит в городах-миллионниках. В нём приняли участие 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста.
Утром 25 сентября официальная статистика впервые за три месяца
Вместе с тем, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не подвержена второй волне пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что в стране продолжается первая. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что введение более серьёзных ограничений из-за осложнения ситуации пока не обсуждается.
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