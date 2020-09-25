Родители посетовали на неравенство школьников из-за дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/e20ccb70-ff43-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционное обучение увеличивает образовательное расслоение между учениками. Так считают большинство опрошенных российских родителей. Всё дело в том, что дисциплинированные школьники продолжают прилежно учиться, а те, кто не способен к самообразованию или работе без контроля, вообще перестают заниматься.

72% респондентов посчитали, что во время обучения на удалёнке дети сильно отвлекаются, а преподаватели не могут уследить за порядком, передаёт РБК. Ещё 34% назвали одним из основных минусов низкое качество интернет-соединения, 29% указали на перебои в работе онлайн-платформ, а 20% отметили посетовали на низкую цифровую грамотность преподавателей.

Кроме того, 10% родителей среди недостатков назвали слабую мотивацию школьников, а 7% — недостаточное качество цифрового контента.

Как отметили авторы исследования, пандемия поставила людей в условия, когда обучение в онлайн-формате во многих школах ограничивается сообщением с номером параграфа для обучения с родителями.

Соцопрос проходит в городах-миллионниках. В нём приняли участие 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста.

Утром 25 сентября официальная статистика впервые за три месяца показала больше семи тысяч случаев инфицирования граждан. На фоне роста заболеваемости по всей стране в ряде регионов школы начали переводить учащихся на дистанционно обучение.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не подвержена второй волне пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что в стране продолжается первая. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что введение более серьёзных ограничений из-за осложнения ситуации пока не обсуждается.