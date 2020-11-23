Родителей могут избавить от сбора справок для пособий на ребёнка

https://static.news.ru/photo/19c37040-2ddf-11eb-b13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития разработало законопроект, предусматривающий освобождение российских семей от волокиты по сбору справок для получения пособия по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.

О готовящемся упрощении процедуры оформления пособий пишут «Известия» со ссылкой на текст законопроекта, оказавшийся в распоряжении издания. Документ уточняет, что для получения денежной выплаты родители должны будут просто предоставить информацию властям, а те сами проверят её и оформят пособие должным образом.

Заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребёнка и родителей, а органами, осуществляющими назначение и выплату указанных пособий, производится проверка достоверности указанной в запросе информации о лицах, — сказано в тексте законопроекта.

В данный момент процедура оформления соответствующих социальных выплат действительно предусматривает большую бумажную волокиту. Так, родители должны предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребёнка, справку с места работы либо учёбы, справку, что деньги ранее не были выплачены, а также реквизиты счёта, куда они будут перечислены.

Законопроект Минэкономразвития уже получает положительные оценки от членов думских фракций. Депутаты и члены профильных комитетов парламента отмечают, что в случае принятия законопроекта о поправках в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» родители будут избавлены как минимум от обращений за справками о составе семьи и выписок из домовых книг. Логика тут такова, что эти данные и так есть у государства, а сама процедура подтверждения этой информации избыточна.

Как сообщал NEWS.ru, 19 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2022 года россияне будут получать выплаты по больничным листам, а также в связи с родами и беременностью без оформления дополнительных заявлений.