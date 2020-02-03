https://static.news.ru/photo/123fc430-4655-11ea-995d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Роскомнадзор направит в торговую сеть «Лента» запрос о возможной утечке персональных данных пользователей. Ранее информация об утечке появилась в Telegram-канале «Утечки информации».

Роскомнадзор в курсе данной ситуации. Ведомство направит соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации и причин, которые повлекли её создание, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Telegram-канала, в базе 90 тысяч строк, которые содержат данные клиентов торговой сети в Москве и Московской области.

Как ранее писал NEWS.ru, компанию Avast, выпускающую бесплатное антивирусное ПО, обвинили в продаже пользовательских данных. Сделки осуществляются через дочернюю компанию Jumpshot.