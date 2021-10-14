«Капитальный сдвиг по фазе»: сектовед о ритуальном убийстве под Рязанью

Подозреваемые в совершении ритуального убийства подростка в Рязанской области — отчим ребёнка и его сожительница — занимались «бытовым» оккультизмом, когда используются различные символы и оккультные предметы из разных течений и псевдокультур. Об этом NEWS.ru заявил историк и сектовед Александр Чаусов. По его словам, в первую очередь нужно смотреть на психическое здоровье убийц.

Как правило, такие ритуальные убийства не маскируют состояние деформации, а оккультизм является дополнительным поводом, чтобы не просто убить, а убить в оккультных целях. Как правило, у людей происходит «капитальный сдвиг по фазе», а руны, куклы вуду и языческая символика являются рюшечками и декорациями, — сказал Чаусов.

По его словам, нездоровых людей переклинивает на теме сделки с определёнными сущностями, что может вылиться в жертвоприношение, как и произошло в этом случае. Он подчеркнул, что если посмотреть на психическое здоровье убийц, то «там будет масса всего интересного».

Ранее в Рязанской области отчим и его сожительница убили 15-летнего подростка и скинули тело в колодец. По версии следствия, речь идёт о ритуальном убийстве. Подозреваемый мужчина утверждает, что сожительница планировала оглушить ребёнка и вырезать у него на спине пентаграмму. Также сообщалось, что в гараже отчима были найдены записи с рунами и изображения валькирий — воинственных дев, которые в скандинавской мифологии подбирают павших воинов на поле битвы.