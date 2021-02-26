РГ: как изменится жизнь россиян с 1 марта

https://static.news.ru/photo/79a31614-78ad-11eb-bcb3-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый дорожный знак и новые санитарные требования к содержанию жилья вступают в силу с 1 марта. Также изменятся правила оформления пособий на детей до трёх лет.

Согласно новым санитарно-эпидемиологическим правилам, на территориях общего пользования через каждые 100 метров должны стоять урны, которые положено опустошать раз в сутки. Опавшие листья запрещается сжигать в черте города, теперь их надо вывозить на свалку, сообщает «Российская газета».

Появится новый дорожный знак, оповещающий, что дорога контролируется камерой видеофиксации. Он будет стоять за 150–300 метров до зоны контроля.

Срок подачи заявок для оформления единовременной выплаты на детей до семи лет в сумме пяти тысяч рублей истекает 31 марта. Семьям с низким доходом с 1 марта вновь будет нужно писать заявление для оформление пособий на детей до трёх лет.

Вступят в силу новые правила по охране труда в замкнутых пространствах: коллекторах, колодцах, шахтах, туннелях. Трудиться в колодце можно будет не более 15 минут, вторичный спуск разрешён только после 15-минутного перерыва.

Граждане с 1 марта могут самостоятельно решать, какие персональные данные делать общедоступными, а какие — нет. Действие рекомендаций Центробанка, облегчавших жизнь заёмщиков, потерявших часть доходов в связи с коронавирусом, заканчивается 31 марта.

Заморозка цен на масло и сахар заканчивается с 31 марта. Портал с правилами, которые должны соблюдать все предприниматели для ведения бизнеса, появится в России с 1 марта.

Дачники с 23 марта могут инициировать проведение комплексных кадастровых работ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 марта у многих продавцов появится обязанность принимать карты системы «Мир» к оплате. Начать обслуживать по картам «Мир» должны будут организации с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год.