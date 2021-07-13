РФПИ заявил, что предоставил ЕС все данные по «Спутнику V»

Сообщения о том, что разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» предоставили недостаточные данные европейскому регулятору, недостоверны. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC-TV18.

Мы видели, что кампанию по дискредитации «Спутника V» начали вести ещё до регистрации препарата [в России], — сообщил он.

По его словам, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже официально подтвердило, что российские разработчики предоставили очень хорошие клинические данные.

Ранее иностранные СМИ сообщили, что российская сторона якобы не предоставляла советующие международным стандартам данные о вакцине. Кроме того, разработчики «Спутника V» пропустили крайний срок для подачи документов, почти не предоставили никаких данных о производстве вакцины, а клинические данные были неполными. Всё это привело к тому, что российскую заявку не будут рассматривать до конца лета.