РФПИ обвинил американцев в нарушении патента на «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/753c9c7e-8b15-11eb-bb1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания из Соединённых Штатов нарушила патентные права на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе совещания о вакцинации у президента Владимира Путина.

Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты, — сказал он.

По его словам, российская сторона уведомила организацию о претензиях. РФПИ не собирается требовать выплат в период пандемии COVID-19, но будет серьёзно относиться к защите своих интеллектуальных прав.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 55 странах мира с общим населением более 1,4 млрд человек. Эффективность препарата составляет 91,6%. Она основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных переносчиков человека и состоит из двух компонентов, благодаря чему иммунитет формируется на более продолжительный срок.

Как ранее писал NEWS.ru, Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в настоящее время в рамках объединения уже одобрены четыре препарата и их будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.