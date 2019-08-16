https://static.news.ru/photo/75671008-c01e-11e9-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Одной из причин перехода России на онлайн-выдачу виз иностранным гостям является нехватка персонала дипломатических миссий. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова.

Накануне министр, выступая на форуме «Территория смыслов», сказал, что Россия планирует в течение полутора лет перейти к использованию электронных виз в целях стимулирования туризма.

Эксперт пояснил, что в последние годы на фоне эскалации политического напряжения на международной арене ряд государств потребовали сокращения числа сотрудников российских дипмиссий. В результате в посольствах стали образовываться очереди из желающих получить разрешение на въезд в РФ.

Особенно остро проблема ощущалась в 2018 году во время ЧМ по футболу. Многие болельщики, в основном американские и британские, совсем не смогли попасть на мундиаль или приехали в России к середине спортивного события.

Российская сторона понимает, что простые граждане не должны страдать от ситуации на международной арене, поэтому инициирует процесс выдачи виз онлайн.

Практическое значение такой процедуры переоценить очень трудно, так как это облегчит процедуру получения визы для очень большого количество туристов. Это особенно важно для всех сторон процесса, так как в последнее время объективно возрастает поток туристов в Крым, Санкт-Петербург, Москву, Алтай, Байкал и другие направления, — сказал Деев News.ru.

Ранее в МИД предложили упростить визовый режим в плане выдачи разрешений на въезд самостоятельно путешествующим иностранцам. Как писал News.ru, идею положительно оценили в АТОР. При этом вице-президент организации Владимир Канторович сделал акцент на необходимости согласовать действия различных ведомств по данному вопросу.