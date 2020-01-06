https://static.news.ru/photo/5dc5485e-3196-11ea-8823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Результаты проверок бытовых счётчиков сделают в электронном виде с сентября 2020 года. Бумажные свидетельства будут по-прежнему выдаваться, но по желанию владельца прибора. Об этом сообщила «Российская газета».

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора, — сообщили в издании.

Специалист, после проверки прибора, будет вносить данные в единый реестр ФГИС «Аршин», а владелец счётчика сможет в любое время узнать эти результаты, узнать о дате следующей проверки прибора.

Переход на единый электронный реестр поможет ограничить мошенников, отметили в Росстандарте.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист будет вносить результаты проверки при владельце прибора, а данные будут появляться в течение суток.