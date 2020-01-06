Результаты проверок бытовых счётчиков сделают в электронном виде с сентября 2020 года. Бумажные свидетельства будут по-прежнему выдаваться, но по желанию владельца прибора. Об этом
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора, — сообщили в издании.
Специалист, после проверки прибора, будет вносить данные в единый реестр ФГИС «Аршин», а владелец счётчика сможет в любое время узнать эти результаты, узнать о дате следующей проверки прибора.
Переход на единый электронный реестр поможет ограничить мошенников, отметили в Росстандарте.
Как писал NEWS.ru ранее, специалист будет вносить результаты проверки при владельце прибора, а данные будут появляться в течение суток.
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