Режим удалённой работы в Москве продлили для части сотрудников

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На территории Москвы для работодателей остаётся в силе требование, согласно которому не менее 30% сотрудников различных организаций должны продолжать трудиться в удалённом формате. Об этом в четверг, 21 января, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Ранее градоначальник объявил о постепенном смягчении ограничительных мер в городе, введённых из-за пандемии коронавируса. Послабления к введённым ранее карантинным ограничениям вступят в силу с пятницы, 22 января.

В столице возобновляют работу колледжи, спортшколы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации для детей, находящиеся в ведомстве правительства города. При этом в Москве снимается запрет на работу детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах, лагерей дневного пребывания детей и не только. Возобновят свою деятельность библиотеки, музеи и другие культурные учреждения. Будут разрешены культурно-досуговые мероприятия при максимально допустимом количестве зрителей в 50% от вместимости помещений.

Однако требование об удалённой работе осталось в силе.

Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остаётся в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации, — заявил Собянин в своём блоге.

Как передавал NEWS.ru, студенты городских и федеральных вузов пока остаются на удалённом обучении до соответствующего распоряжения Минобрнауки России.