Репетиторы потребовали освободить выпускников от предметов не из списка ЕГЭ

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В России запустили петицию с требованием разрешить 11-классникам свободное посещение непрофильных предметов, которые они не будут сдавать на ЕГЭ, сообщает Daily Moscow. Автором обращения стал основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ «100балльный репетитор» Эрик Ковалёв. По его словам, на других уроках ученики всё равно готовятся к своим экзаменам.

Для всех школьников и в том числе для их родителей подготовка к ЕГЭ отнимает огромное количество времени и сил. Нагрузка и психологическое напряжение часто приводят к стрессовым ситуациям и даже нервным срывам у детей, — заявил Ковалёв.

Он отметил, что 90% опрошенных школьников ответили, что в 11-м классе не нужны уроки по дисциплинам, которых не будет на ЕГЭ.

Для того чтобы старшеклассники могли свободно посещать непрофильные предметы, предлагается перераспределить часть нагрузки с 11-го на 10-й класс.

Сейчас петицию подписали более двух тысяч человек. Она адресована президенту России Владимиру Путину и министру просвещения Сергею Кравцову.

До этого депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил дать школьникам шанс на пересдачу ЕГЭ. Он с коллегами внёс в Госдуму соответствующий законопроект, который может вступить в силу со следующего года.