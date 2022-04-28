Школьникам предложили дать шанс на пересдачу ЕГЭ Депутат Нечаев: нужно разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ в течение месяца

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ в течение месяца, заявил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Депутат с коллегами внёс в Госдуму соответствующий законопроект, который может вступить в силу со следующего года, передаёт Daily Moscow со ссылкой на его Telegram-канал.

Чтобы школьники и их родители меньше переживали из-за ЕГЭ, нужно разрешить пересдавать единый госэкзамен в течение месяца. У каждого экзамена есть дополнительный период для сдачи и резервный срок. Сегодня мы вместе с коллегами по фракции Максимом Гулиным и Ксенией Горячевой внесли такой законопроект в Госдуму. В случае принятия он вступит в силу в следующем году, — сообщил Нечаев.

Он отметил, что проблема экзамена именно в стрессе из-за его значимости, а не в сложности, ведь большинство учеников его успешно сдают. При этом ЕГЭ помогает поступать в ведущие российские вузы абитуриентам со всей страны на равных условиях.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать ЕГЭ добровольным и провести вступительную кампанию в этом году на основе обычных экзаменов. Он уточнил, что дефицит офисной бумаги может привести к срывам сдачи ЕГЭ. По его словам, региональные министерства образование и муниципальные отделы образования не могут закупать бумагу по нынешним ценам.