Рэпер Картрайт мог погибнуть из-за ритуального обряда жены

https://static.news.ru/photo/63e21390-d356-11ea-90ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/andy_cartwright

Марина Кохал, гражданская супруга украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, которая была задержана в Санкт-Петербурге после его расчленения, увлекалась эзотерикой и могла провести ритуальный обряд, после чего исполнитель мог погибнуть. Об этом сообщил Дмитрий, давний друг музыканта, битмейкер Young Beatzz и продюсер BIG MOVE.

Приятель погибшего сообщил MK.RU, что Марина сразу показалась ему очень странной: она увлекалась эзотерикой, «верила во все эгрегоры», её интересы и разговоры казались пугающими.

Судя по всему, она глубоко интересовалась темой. Я это понял, потому что в раннем возрасте тоже увлекался эзотерикой. Но вовремя понял, что от таких знаний начинает «протекать крыша». Как-то услышал знакомые термины от Саши, он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись эти интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился, — рассказал изданию друг погибшего музыканта.

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Он отметил, что Александр был скрытным парнем и про некоторые моменты жизни умалчивал.

Что касается наркотиков, то он никогда не был честен на эту тему. Могу предположить, что в день смерти мог употребить какое-то нетрадиционное вещество, которое сложно вычислить экспертам. Поэтому в его крови ничего не нашли. После переезда в Питер он за короткое время сбросил 20 килограммов. Тогда я заподозрил неладное, спросил его, он не признался, — сказал Дмитрий.

Он добавил, что никакую причину смерти нельзя исключать.

Могли присутствовать и наркотики, произойти случайность или какой-то ритуальный обряд. Меня насторожил тот факт, что в крови Марины обнаружили фенобарбитал. Нормальный человек для успокоения выпьет пустырник, родиолу, валерьянку. Марина же приняла странный препарат, который угнетает центральную нервную систему и разрушает личность. В таком состоянии ей было гораздо проще, спокойнее расчленить тело покойного мужа. Это прямо говорит о социальной принадлежности к определённому маргинальному слою, — предположил друг.

Вместе с тем, он уверен, что Александр и Марина любили друг друга. Погибший рэпер считал, что ему очень повезло с избранницей.

NEWS.ru удалось найти в YouTube канал некой Марины Зориной, которая внешне очень похожа на гражданскую жену расчленённого репера. В одном из видео она рассказывает о серийных убийцах и врождённой агрессии, другое посвящено родам по календарю майя, а один из роликов называется «Когда знаешь любовницу мужа в лицо».

Ранее сообщалось, что жене рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — Марине Кохал — предъявили обвинение в его убийстве. Следком намерен просить суд заключить фигурантку под стражу. Ещё накануне она проходила по делу как свидетельница, однако силовики изменили её статус на подозреваемую, вменив расправу над Картрайтом. В настоящий момент её задержали.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля 2020 года. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов подозреваемой, мужчина умер от передозировки наркотиками. Гражданка пыталась избавиться от трупа. Она объяснила это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Юшко мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам.

Двухлетнего ребёнка покойного Александра Юшко, тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.