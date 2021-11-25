РЭО проинвестирует 2 млрд рублей в завод по переработке пластика

Наблюдательный совет Российского экологического оператора (РЭО) одобрил выкуп зелёных облигаций компании «ЭкоЛайн-ВторПласт», которая построит крупнейший в стране завод по переработке пластика, заявил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что РЭО проинвестирует 2 млрд рублей на строительство завода, при общей стоимости проекта в 7.2 млрд рублей, пишет «360».

Это первый в России выпуск коммерческих зелёных облигаций. Эмитентом облигаций является компания «ЭкоЛайн-ВторПласт», которая построит крупнейший в стране завод по переработке пластика. Российский экологический оператор выкупит зелёные облигации компании на 2 миллиарда рублей, эту меру поддержки одобрил Наблюдательный совет нашей компании. Инвестиции пойдут на строительство комплекса. Общая стоимость проекта — 7,2 миллиарда рублей, — рассказал Буцаев.

Он уточнил, что новый завод полностью соответствует российской и зарубежной зелёной таксономии. По его словам. зелёные облигации выступят в качестве наиболее удобного инструмента инвестирования. Завод «ЭкоЛайн-Вторпласт» войдет в состав экотехнопарка «Восток» и будет представлять собой комплекс полного цикла по утилизации пластика: таким образом предприятие сможет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика в год.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в столице начнёт действовать новая система сбора мусора. По его словам, будут введены единый региональный оператор и единая система подрядчиков, а также единые тарифы.