Ректора «Шанинки» перевели из гражданской клиники в СИЗО

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, который находился на обследовании в гражданской больнице, вечером 28 декабря вернули в СИЗО, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи, передаёт «Интерфакс». По его словам, это было необходимо следствию для проведения финэкспертизы. Перенёсший ранее три операции Зуев находился в клинике с 22 декабря.

Предварительная причина столь срочного возврата в СИЗО — необходимость проведения следственных действий по финансовой экспертизе по требованию следователя, — сказал Хуруджи.

Он добавил, что пока неясно, вернётся ли ректор «Шанинки» в больницу по окончании следственных действий или останется в СИЗО. Правозащитник также отметил, что результаты проведённых в больнице исследований пока неизвестны.

22 декабря стало известно о переводе Зуева из больницы СИЗО «Матросская Тишина» в гражданскую клинику с необходимыми специалистами. Сначала родственники ректора «Шанинки» хотели, чтобы врач пришёл в CИЗО, но следователь не дал согласия.

Ранее Зуев перенёс три операции. 11 октября, в день задержания по делу бывшего заместителя главы Министерства просвещения России Марины Раковой, его забрали прямо из больницы, где ректор «Шанинки» лежал с гипертоническим кризом.

Сергея Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», которое возглавляла Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.