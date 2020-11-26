Рекрутеры раскрыли число претендентов на одну вакансию после пандемии

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После того, как Россию захлестнула вторая волна коронавируса, стало понятно, что рынок труда в стране за год сильно изменился. Так, курьеры теперь более востребованы, чем юристы, а вот специалистов в салоны красоты и фитнес-клубы стали искать гораздо больше, несмотря на все действующие ограничения. Об этом рассказала руководитель службы исследований сервиса по поиску работы Мария Игнатова.

По её словам, рынок труда почувствовал на себе вторую волну эпидемии во второй половине октября. Однако, в отличие от первой волны, количество вакансий не падает, но их и не становится больше.

В середине осени уровень конкуренции за рабочее место немного опустился по сравнению даже с «допандемическим» периодом — в среднем 6 активных резюме приходится на одну вакансию против 7 в феврале-марте, — рассказала эксперт в интервью «Ридусу».

Меньше всего, продолжила Игнатова, работодатели сейчас ищут новых сотрудников-юристов. Спад на эту категорию наблюдается с середины осени. Также спрос снизился на специалистов в области искусства, масс-медиа и развлечений, в среднем на 4%. Необходимость в специалистах в банках, инвестициях, лизинге (-3%), а также в маркетинге, рекламе и PR (-3%) падает на протяжении всего года.

По словам эксперта снижение спроса тут не критична. А вот на новых сотрудников в области организации выставок и массовых развлекательных мероприятий спрос снижается весь год. Больше всего пострадал линейный и руководящий персонал.

На пике глубина падения действия ограничительных мер в апреле-мае достигала 79% на примере вакансий в туризме. Но начиная с июня, наблюдается стабилизация и даже рост открытых вакансий в этих сферах. Например, вакансии от спортивных клубов и салонов красоты в октябре показали 9% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в туризме их стало на 12% больше, — отметила Игнатова.

Игнатова при этом пояснила, что за время самоизоляции люди привыкли к удобству и безопасности дистанционных покупок и поэтому после завершения пандемии востребованными останутся специалисты в сфере логистики, доставки и онлайн-услуг.

Ранее директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина назвала самые востребованные профессии в 2021 году. Она прогнозирует высокий спрос на медицинских работников — врачей, медицинских сестёр, фармацевтов.

Кроме того, независимо от ситуации на рынке труда будут востребованы массовые профессии — продавцы, водители, охранники и повара, писал NEWS.ru.