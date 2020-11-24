Во ВНИИ труда назвали самые востребованные профессии в 2021 году

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Система здравоохранения России использовала «летнюю передышку», чтобы подготовиться ко второй волне заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день в целом по стране оснований для введения жёстких ограничений, таких как локдаун, нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты отметила, что, несмотря на рост заболеваемости, осенью 2020 года вирус лучше изучен по сравнению с ситуацией в начале пандемии, протоколы лечения заболевших выработаны и совершенствуются. Кроме того,...