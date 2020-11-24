Во ВНИИ труда назвали самые востребованные профессии в 2021 году

В будущем году будет высокий спрос на медицинских работников — врачей, медицинских сестёр, фармацевтов. Кроме того, независимо от ситуации на рынке труда будут востребованы массовые профессии — продавцы, водители, охранники и повара. Об этом NEWS.ru рассказала директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
В промышленной сфере, в строительстве, ЖКХ сохранится устойчивый спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих: токарей, слесарей, сварщиков. Вместе с тем, ситуация с пандемией ускорила внедрение цифровых технологий в промышленности, в сфере услуг. Развитие онлайн услуг и онлайн торговли продолжит набирать обороты. Будет расти доля вакансий для IТ-специалистов, в первую очередь для тех, кто разрабатывает новые технологии и обучает работе с ними, — добавила она.
Ранее NEWS.ru писал, что с 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, таким образом, в среднем пенсия вырастет на тысячу рублей.