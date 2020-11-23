В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году

https://static.news.ru/photo/ce54e70c-2de2-11eb-978b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам, согласно российским законам, проводится с 1 января, напомнила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Запланированное на 2021 год повышение почти в полтора раза превысит инфляцию, которая, по прогнозам, составит 3,7-3,8%.

С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, таким образом, в среднем, пенсия вырастет на тысячу рублей, рассказала Бибикова «Парламентской газете».

Также с 1 февраля будут увеличены выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.

Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%, — уточнила представитель Совфеда.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, они ежегодно повышаются на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Предварительно, это 2,6%, но прогноз может быть скорректирован в ближайшее время. Социальные пенсии назначаются тем, кто не набрал необходимого числа пенсионных баллов и не имеет трудового стажа, необходимого для получения страховой пенсии.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме в 2021 году будут работать над индексацией пенсий работающим пенсионерам, повышением выплат опекунам инвалидов и увеличением МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.