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Глава рекрутингового агентства Pruffi и основательница HR-сервиса «Антирабство» Алёна Владимирская уверена, что времена, когда работодатель обращал внимание исключительно на внешность кандидата, давно прошли. Сейчас по её мнению, соискатели должностей на собеседовании должны выглядеть ухоженно и достойно.

Симпатичны вы или нет — это субъективный критерий. Надо выглядеть достойно: у вас должны быть чистая и выглаженная одежда, вымытые волосы, особенно если вы девушка, то хорошо уложенные. Должен быть неяркий, нормальный маникюр, — рассказала «Москве 24» Владимирская.

Она уточнила, что человек, претендующий на должность продавца в бутике, должен на собеседование одеться особенно тщательно и аккуратно, желающий получить место парикмахера — хорошо уложить свои волосы. Наряд эксперт советует выбрать более всего свойственный для работников желаемой должности, то есть для устройства в банк нужно надеть деловой костюм, а на IT-предприятие — чистые и нормальные джинсы и рубашку. Следует избегать коротких юбок, глубоких декольте и больших разрезов.

Как писал NEWS.ru, за последние 10 лет существенно снизилась доля компаний, где привлекательный внешний вид сотрудников может стать бонусом при устройстве на работу и помочь взлететь по карьерной лестнице. Опрос показал, что в 2009 году привлекательной внешности сотрудника предавали значение 82% руководителей компаний. В нынешнее время хорошие внешние данные важны для 66% руководителей. 24% директоров компаний считают, что красивые люди не имеют из-за этого больше шансов на трудоустройство или продвижение в должности. В 2009 году так считали всего 11% работодателей.