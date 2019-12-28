https://static.news.ru/photo/e2cb8274-2a49-11ea-a285-fa163e074e61_660.jpg Денис Ганиев Фото: Артём Валиев/facebook.com

Уфимский телеведущий установил мировой рекорд Гиннесса по продолжительности прямого эфира.

Денис Ганиев из «Всей Уфы» сутки, с 12:00 часов 28 декабря до 12:00 часов 29 декабря, непрерывно беседовал с гостями в студии и телезрителями. По истечение 24 часов эфир не закончился — ведущий продолжил общение. Все это время в студии присутствуют представители Книги рекордов Гиннесса, которые фиксируют происходящее на соответствие нормам проекта.

Ранее News.ru писал, что 30 пар, представляющих 16 основных национальностей Дагестана, одновременно заключили брак в Дербенте. Гостями массового свадебного торжества стали 10 тысяч человек. Мероприятие вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и как церемония с самым большим количеством гостей.