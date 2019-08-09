https://static.news.ru/photo/1438a714-bb56-11e9-93e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

В Министерстве здравоохранения России определили регионы с наибольшим числом проживающих в них людей с ожирением. Лидером оказалась Курганская область.

Ожирение на 100 тыс. соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1<...>, — информирует РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.

Следом идут Алтайский край (867,8 случая ожирения на 100 тыс. человек) и Ульяновская область (849,7). Меньше всего случаев ожирения зафиксировано в Якутии, а также в Приморском крае и Белгородской области.

Ранее Минздрав назвал регионы — лидеры по доле пенсионеров с ожирением. На первой строчке рейтинга оказался Алтайский край. На 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста (с 60 лет у мужчин и с 55 лет у женщин) там приходится более 10 тысяч страдающих ожирением, писал News.ru.