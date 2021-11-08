Регионам поручили проанализировать дефицит медработников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила властям регионов проанализировать ситуацию с нехваткой медработников. Кроме того, им надлежит оценить, насколько эффективно работают программы, направленные на их привлечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте РФ, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте РФ, с оценкой эффективности их реализации, — говорится в сообщении.

Минздрав, Минфин и Минобрнауки, в свою очередь, должны проанализировать полученные данные о нехватке специалистов. Ведомствам поручено представить предложения, которые будут способствовать увеличению подготовки медиков для нужд системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в российских регионах наблюдается нехватка медработников из-за условий, в которых врачи вынуждены работать в пандемию коронавируса. Властям удалось стабилизировать ситуацию с врачами, непосредственно работающими с заражёнными COVID-19 в так называемых красных зонах, но в обычных, «зелёных зонах» зреет серьёзный кадровый кризис. По мнению специалистов, для решения проблемы дефицита кадров нужно вливать дополнительные деньги — 1 трлн рублей в год. Однако даже в этом случае результаты будут не раньше чем через год.