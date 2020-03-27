В Самарской области выявлен коронавирус у ребёнка. Предполагается, что причиной заражения могло стать общение с приехавшими из-за границы.
Родители несовершеннолетнего не сразу рассказали медикам о таких контактах,
Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.
В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что рост числа инфицированных в России не носит взрывного характера. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в стране развивается достаточно спокойными темпами.
Добавьте наши новости в избранные источники