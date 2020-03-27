https://static.news.ru/photo/ab8e24b6-701b-11ea-8222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области выявлен коронавирус у ребёнка. Предполагается, что причиной заражения могло стать общение с приехавшими из-за границы.

Родители несовершеннолетнего не сразу рассказали медикам о таких контактах, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Возраст заболевшего ребёнка не уточняется.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что рост числа инфицированных в России не носит взрывного характера. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в стране развивается достаточно спокойными темпами.