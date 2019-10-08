Семилетний житель села Прииртышское под Омском госпитализирован с алкогольным отравлением. Его матери грозит штраф.
Ребёнка, шедшего по улице шаткой походкой, заметили проезжавшие мимо судебные приставы. Они вызвали скорую помощь, работники которой доставили мальчика в больницу.
Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Прибывший по их вызову инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что ребёнок нашёл на местном стадионе бутылку со сладкой жидкостью красного цвета и отпил из неё несколько глотков.
Инспектор уведомил об инциденте мать мальчика. Женщина воспитывает ещё четверых детей в возрасте от 5 до 17 лет и при этом состоит на учёте как неблагополучный родитель. В отношении неё составлены два административных протокола по статьям о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и нахождении несовершеннолетнего в состоянии опьянения. Санкциями предусмотрены штрафы в размере от 500 до двух тысяч рублей, сообщается на
Ранее News.ru писал, что на одной из улиц Омска была обнаружена пьяная пятилетняя девочка. Экспертиза показала присутствие в её организме 0,3 промилле алкоголя. Полицейские выяснили, что девочка ушла из дома, когда присматривавший за ней отец уснул. Он также находился в состоянии опьянения.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен