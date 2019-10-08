https://static.news.ru/photo/94992624-e9a3-11e9-8f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Семилетний житель села Прииртышское под Омском госпитализирован с алкогольным отравлением. Его матери грозит штраф.

Ребёнка, шедшего по улице шаткой походкой, заметили проезжавшие мимо судебные приставы. Они вызвали скорую помощь, работники которой доставили мальчика в больницу.

Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Прибывший по их вызову инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что ребёнок нашёл на местном стадионе бутылку со сладкой жидкостью красного цвета и отпил из неё несколько глотков.

Инспектор уведомил об инциденте мать мальчика. Женщина воспитывает ещё четверых детей в возрасте от 5 до 17 лет и при этом состоит на учёте как неблагополучный родитель. В отношении неё составлены два административных протокола по статьям о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и нахождении несовершеннолетнего в состоянии опьянения. Санкциями предусмотрены штрафы в размере от 500 до двух тысяч рублей, сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

Ранее News.ru писал, что на одной из улиц Омска была обнаружена пьяная пятилетняя девочка. Экспертиза показала присутствие в её организме 0,3 промилле алкоголя. Полицейские выяснили, что девочка ушла из дома, когда присматривавший за ней отец уснул. Он также находился в состоянии опьянения.