Readovka: сына красноярского губернатора Усса могут обменять на Пола Уилана

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Пол Уилан

Сына губернатора Красноярского края Артема Усса, задержанного в Италии по запросу США, могут обменять на американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже в России. Обмен может состояться в рамках договоренностей между представителями России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил со ссылкой на источник Telegram-канал Readovka. Американские власти обвинили сына красноярского губернатора в уклонении от санкций и добивались его экстрадиции в США.

В ходе длительных переговоров российской и украино-американской делегаций в Абу-Даби стороны, предположительно, договорились в ходе следующего обмена вернуть на родину сына красноярского губернатора Александра Усса Артема взамен на американца Пола Уилана, — сообщило издание.

Об аресте Усса в Италии 19 октября сообщил Минюст США. В России Артема Усса заочно арестовали и объявили в федеральный розыск, на родине против него завели дело об отмывании денег.

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в 2019 году. Американца, обладающего также британским гражданством, заподозрили в шпионаже.

Россия и США 8 декабря объявили о достижении договоренностей по обмену американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.