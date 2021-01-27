Разыскивается мужчина, намеренно гонявший амурского тигра на машине

https://static.news.ru/photo/e4811250-612f-11eb-bea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.Savin/wikipedia.org

Специалисты выясняют место съёмки и личность водителя, который намеренно преследовал по лесу амурского тигра, сообщили в Центре «Амурский тигр».

Организация опубликовала видео, снятое из салона автомобиля, на котором видно, как мужчина намеренно гоняет хищника. Сначала животное убегает, но потом разворачивается, бежит к машине и кидается на капот, а после обходит транспортное средство. После этого нарушитель решает уехать.

Специалисты выясняют, а мы уже можем дать характеристику поведению водителя. Человек за рулем намеренно «гонял» амурского тигра, а это делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Причём это относится не только к тигру, а вообще к любому дикому животному, — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что такое поведение звери воспринимают как атаку и хотят защитить себя, что может закончиться трагедией как для животного, так и для человека.

Отмечается, что после инцидента тигрица и оба тигрёнка ушли в лес.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудница зоопарка в Цюрихе 4 июля получила смертельные ранения в результате нападения на неё амурской тигрицы по кличке Ирина.