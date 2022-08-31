Развеян популярный миф о подготовке организма к осени Иммунолог Ярцева развеяла популярный миф о подготовке организма к осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что в России людям нет смысла подготавливаться к осени, поскольку в наших климатических условиях всегда были резкие перепады температур, что никак не сказывалось на работе организма. По словам эксперта, главное — одеваться по погоде. Она пояснила, что в случае с холодной погодой проще снять один слой одежды, чем оказаться без неё и переохладить организм, пишет URA.RU.

В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде, — рассказала Ярцева.

Специалист добавила, что россияне легко переносят перепады температур и привела в пример заграничные поездки в жаркие страны посреди зимы.

Кардиолог Андрей Кондрахин ранее заявил, что черноплодная рябина, хвощ и продукты, сделанные из них, снижают артериальное давление. Эксперт пояснил, что в рябине содержатся антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Он добавил, что хвощ способствует снижению давления из-за мочегонных свойств. По его словам, людям с низким артериальным давлением эти растения не навредят. Врач отметил, что всё зависит от концентрации этих веществ в организме.