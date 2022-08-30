Названы растения, понижающие давление Кардиолог Кондрахин: черноплодная рябина и хвощ понижают давление

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Кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что черноплодная рябина, хвощ и продукты, сделанные из них, снижают артериальное давление. Эксперт пояснил, что в рябине содержатся антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Он добавил, что хвощ способствует снижению давления из-за мочегонных свойств, пишет URA.RU.

Эффект от их приема не настолько выражен, чтобы можно было пренебречь лечением или пытаться лечиться только ягодами или настоями черноплодной рябины. Их можно принимать дополнительно, тогда меньше дозировка будет у лекарств, — поделился Кондрахин.

По его словам, людям с низким артериальным давлением эти растения не навредят. Врач отметил, что всё зависит от концентрации этих веществ в организме.

Ревматолог Галина Слободина ранее заявила, что у людей, переболевших COVID-19, даже заразившихся штаммом «омикрон», может развиться ревматоидный артрит. Эксперт добавила, что заболевание может проявлять себя более «агрессивно» у тех, кто уже болел артритом и переболел коронавирусом. Она напомнила, что вирусная инфекция «меняет всю иммунную систему человека». Она добавила, что после «омикрона» иммунологические показатели в крови пациентов больше походят на перекрестный синдром, когда у одного и того же человека наблюдается несколько сопутствующих ревматологических заболеваний.