Названо неожиданное последствие COVID-19 Ревматолог Слободина рассказала о развитии артрита после COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ревматолог Галина Слободина заявила, что у людей, переболевших COVID-19, даже заразившихся штаммом «омикрон», может развиться ревматоидный артрит. Эксперт добавила, что заболевание может проявлять себя более «агрессивно» у тех, кто уже болел артритом и переболел коронавирусом. Она напомнила, что вирусная инфекция «меняет всю иммунную систему человека», пишет URA.RU.

У тех, у кого ревматоидный артрит протекал в легком ключе, без выраженной симптоматики, мы видим после COVID-19 повышение всех параметров иммунной активности. То есть заболевание начинает обретать более агрессивный характер, — поделилась Слободина.

Она добавила, что после «омикрона» иммунологические показатели в крови пациентов больше походят на перекрестный синдром, когда у одного и того же человека наблюдается несколько сопутствующих ревматологических заболеваний.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что для победы над тягой к сладкому человек должен не употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например, ягоды или сухофрукты. Эксперт отметил, что это не означает полный отказ от сладкого, лишь от его части. Он при этом отказался употреблять в отношении сладкого термин «наркотик», так как этот эффект присутствует лишь на психологическом уровне. Он порекомендовал употреблять растительные сахарозаменители, например, орехи.