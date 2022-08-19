Назван способ победить тягу к сладкому Диетолог Гинзбург рассказал, как победить тягу к сладкому

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что для победы над тягой к сладкому человек не должен употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например, ягоды или сухофрукты. Эксперт отметил, что это не означает полный отказ от сладкого, лишь от его части. Он при этом отказался употреблять в отношении сладкого термин «наркотик», так как этот эффект присутствует лишь на психологическом уровне, пишет URA.RU.

Преодоление тяги к сладкому не предполагает полный отказ от сладкого. Надо стараться его есть меньше, чем накануне. Сладкое — это не героин, не кокаин, где сам факт употребления наркотика тебя делает зависимым от наркотика, — рассказал Гинзбург.

Он порекомендовал употреблять растительные сахарозаменители, например, орехи.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например, пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например, листовые овощи и сельдерей.