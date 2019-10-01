https://static.news.ru/photo/0f4e0166-e420-11e9-9edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ураган «Мортимер» надвигается на северо-запад России. Из-за шторма в Санкт-Петербурге готовятся перекрыть дамбу в Финском заливе.

Синоптики прогнозировали в Северной столице 1 октября обильные дожди, усиление ветра до 24 м/с, а также повышение уровня воды до опасных значений (+160... +170 см).

«Мортимер» уже пронёсся по территории Западной и Центральной Европы, сообщает « Царьград ». В Германии он унёс жизнь как минимум одного человека и вызвал хаос в транспортном сообщении. В Берлине в течение дня сила ветра в некоторые моменты достигала 100 км/ч. Кроме дождя прошёл град.

Ранее News.ru писал, что американский штат Монтана накрыла снежная буря. В связи с этим губернатор объявил о введении чрезвычайной ситуации в регионе.