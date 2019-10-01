Ураган «Мортимер» надвигается на северо-запад России. Из-за шторма в Санкт-Петербурге готовятся перекрыть дамбу в Финском заливе.
Синоптики прогнозировали в Северной столице 1 октября обильные дожди, усиление ветра до 24 м/с, а также повышение уровня воды до опасных значений (+160... +170 см).
«Мортимер» уже пронёсся по территории Западной и Центральной Европы, сообщает «
Ранее News.ru писал, что американский штат Монтана накрыла снежная буря. В связи с этим губернатор объявил о введении чрезвычайной ситуации в регионе.