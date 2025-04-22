Разрезаешь, а там... Нежный мясной рулет с черносливом — вкуснятина на ужин

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Готовим мясной рулет с черносливом — праздничное блюдо без хлопот! Этот рулет сочетает в себе сочность мясной начинки и пикантную сладость чернослива — идеально для семейного ужина или приема гостей. Готовится просто, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Пропустите через мясорубку 500 г говядины и 300 г свинины, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. манки, 1 измельченную луковицу, соль и перец по вкусу. Фарш тщательно вымесите — он должен стать пластичным. Чернослив (100 г) залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и нарежьте полосками.

Раскатайте фарш в прямоугольный пласт толщиной 1,5 см на пищевой пленке. Равномерно распределите чернослив, оставляя свободными 2 см по краям. Аккуратно сверните рулет, помогая себе пленкой, защипните края.

Выпекайте в духовке при 180°C 50–60 минут, периодически поливая выделившимся соком. За 10 минут до готовности смажьте рулет смесью 1 ст. л. меда и 1 ч. л. горчицы для блестящей корочки. Дайте «отдохнуть» 15 минут перед нарезкой — так он сохранит сочность. Подавайте с картофельным пюре или тушеными овощами.

Используйте охлажденное мясо для более нежной текстуры. Если фарш получился жидковатым, добавьте 1 ст. л. крахмала. Для пикантности можно добавить в начинку немного грецких орехов.

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