Разрезаешь, а там... Мясной рулет с весенним сюрпризом! Вкуснятина на ужин!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим мясной рулет с яйцом и зеленым луком! Этот рулет — идеальное сочетание сочного мясного фарша и нежной начинки, где вареные яйца и свежий зеленый лук создают потрясающий вкусовой контраст. Блюдо выглядит празднично, но готовится проще, чем кажется.

Приготовьте фарш из 500 г смеси говядины и свинины, добавив 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, 50 г панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Для начинки отварите 3 яйца вкрутую, нарежьте кубиками и смешайте с пучком мелко порубленного зеленого лука.

Раскатайте фарш на пищевой пленке прямоугольным пластом толщиной 1,5 см. Равномерно распределите начинку, оставив свободными 2 см по краям. Аккуратно сверните рулет, помогая себе пленкой, и защипните края.

Выпекайте 40 минут при 180 °C, за 10 минут до готовности смажьте сметаной для красивой румяной корочки. Дайте рулету «отдохнуть» 10 минут перед нарезкой — так он сохранит сочность.

Совет: для более яркого вкуса добавьте в начинку 50 г тертого сыра или немного обжаренных грибов. Подавайте с картофельным пюре или овощным рагу — мясной сок с золотистой корочкой создает идеальную гармонию вкусов.

Ранее сообщалось, как приготовить ароматную запеканку с курицей за полчаса.